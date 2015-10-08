Кобе Брайант попал на обложку специального издания NBA 2K21

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Создатели баскетбольного симулятора NBA 2K21 анонсировали издание Mamba Forever Edition для консолей нового поколения.

На обложку попал атакующий защитник Кобе Брайант, в честь которого назвали издание.

Ранее разработчики игры представили спортсменов на обложке других изданий: для основной NBA 2K21 им стал разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард, для стандартной версии на консоли нового поколения – тяжелый форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон.

Релиз NBA 2K21 на PC, PS5 и Xbox Series X намечен на осень 2020 года.

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