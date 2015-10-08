FIFA 21 представят ночью 19 июня на EA Play. Показали новое лого

EA Sports анонсировала первую демонстрацию FIFA 21.
Игру покажут на EA Play в ночь с 18 на 19 июня – трансляция начнется в 2:00 по московскому времени.
EA также опубликовала короткий тизер, в котором показала новый логотип игры.
June 18 📆— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 17, 2020
EA PLAY LIVE 🔴
Next Level #FIFA21 👀
4 PM PST | 12 AM UK https://t.co/fMI1rdauYA pic.twitter.com/98Yfvl0AhW
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