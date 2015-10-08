Тибо Куртуа: «Из-за карантина интерес к миру киберспорта существенно возрос»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, как проводил время на карантине.

«Не то чтобы я начал готовить или что-то в этом роде. Телевизор включал редко. Посмотрел несколько сериалов, например, про Майкла Джордана, но не более того. Много играл в видеоигры, участвовал в разных турнирах. Честно говоря, хорошо провел время. Увидел, что многие спортсмены тоже увлеклись геймингом. Из-за карантина интерес к миру киберспорта существенно возрос. Думаю, киберспорт – единственный, кто выиграл от карантина.

Чуть чаще стал звонить друзьям. Но когда играешь в PlayStation, вас обычно шесть-семь-восемь человек, вы болтаете, это то же самое, что звонок. Единственное, что действительно отличалось в этом году, это мой день рождения 11 мая. Сестра приготовила мне сюрприз, записала видео с участием близких мне людей», – рассказал Куртуа в интервью.

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