Роналду, Иммобиле и Шченсны вошли в предварительную команду сезона Серии А в FIFA 20

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EA Sports опубликовала предварительную команду сезона Серии А в FIFA 20.

Основной состав

Криштиану Роналду («Ювентус») – 99
Луис Альберто («Лацио») – 97
Лаутаро Мартинес («Интер») – 96
Чиро Иммобиле («Лацио») – 96
Йосип Иличич («Аталанта») – 96
Алехандро Гомес («Аталанта») – 96
Стефан де Врей («Интер») – 95
Войчех Шченсны («Ювентус») – 95
Крис Смоллинг («Рома») – 94
Самир Ханданович («Интер») – 94
Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 94

Запас

Пауло Дибала («Ювентус») – 94
Раджа Наингголан («Кальяри») – 93
Тео Эрнандес («Милан») – 93
Лоренцо Инсинье («Наполи») – 93
Костас Манолас («Наполи») – 93
Франческо Ачерби («Лацио») – 93
Хуан Куадрадо («Ювентус») – 92
Доменико Берарди («Сассуоло») – 88
Лоренцо Пеллегрини («Рома») – 88

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