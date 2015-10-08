«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей Football Manager

«Манчестер Юнайтед» подал в суд на SEGA и Sports Interactive – создателей Football Manager.

В иске говорится, что серия Football Manager нарушает права на товарный знак, используя название клуба в играх серии. Клуб также утверждает, что компании, «заменив эмблему клуба на упрощенный красно-белый логотип», также нарушают права, ведь из-за этого, по словам в иске, «зарегистрированный владелец лишается права на лицензирование клубного логотипа».

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Sega и SI утверждают, что они используют название клуба как «законную отсылку к футбольному клубу «Манчестер Юнайтед» в футбольном контексте» и использовали его и в Football Manager, и в предыдущей серии Championship Manager с 1992 года «без жалоб от заявителя».

Клуб также утверждает, что Sega и SI «поставляют «патчи» и «моды» – загружаемый контент, в котором хранятся реплики торговых марок, которые покупатели потом добавляют в игру». По словам юриста клуба, компании всячески продвигают использование таких патчей, из чего получают выгоду.

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