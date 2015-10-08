Даниил Медведев: «Если бы не теннис, я бы стал киберспортсменом»

5-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, чем бы занялся, если бы не стал теннисистом.

«Как бы это тупо ни звучало, но я всегда отвечаю одно и то же – я уверен, что я бы стал киберспортсменом. Не уверен в чем – FIFA или стрелялке какой-нибудь, но я уверен, что получилось бы, потому что я был бы целеустремлен. Допустим, мне нравится играть в футбол с друзьями, но я знаю, что никогда бы не стал профессиональным футболистом – у меня просто не получилось бы.

По киберспорту... Для этого должны быть условия. Ты очень рано должен попасть на высокий уровень – после 17 будет давление со всех сторон: ты занимаешься ничем, ты просто играешься в игры. Естественно, тебе придется зарабатывать деньги и, возможно, ты это просто забросишь. Это единственная сложность большая, которую я вижу в киберспорте, но мне это интересно», – рассказал Медведев в эфире инстаграма.

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