Надаль перенес благотворительный матч виртуального турнира в Мадриде из-за травмы спины

Теги Рафаэль Надаль Mutua Madrid Open Симуляторы Спортивные Tennis World Tour Игры

Рафаэль Надаль попросил о переносе второго матча на Mutua Madrid Open по Tennis World Tour.

По словам директора чемпионата, причиной такого решения стала травма спины у теннисиста.

«Сейчас был запланирован матч Рафы, но, по-моему, сегодня у него были проблемы со спиной, думаю, он получил травму, поэтому попросил сыграть завтра», – рассказал директор турнира Фелисиано Лопес.

Сегодня Рафаэль Надаль выиграл первый матч у Дениса Шаповалова со счетом 4:3. Следующими соперниками испанца станут Бенуа Пэр и Энди Маррей.

Виртуальный Mutua Madrid Open стартовал 27 апреля и продлится четыре дня. Призовые пойдут на помощь теннисистам, которые пострадали финансово или физически из-за пандемии коронавируса.

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