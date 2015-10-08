Дмитрий Шнякин: «Мне очень интересен киберфутбол. Это абсолютно новый продукт на ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о киберфутболе.

– Какой из проектов, в которых ты принимаешь участие, тебя по-настоящему увлекает?

– Мне очень интересен киберфутбол. Это абсолютно новый продукт на ТВ. У нас не было много времени на подготовку и в он в достаточно авральном режиме выпускался в эфир. В сложившейся ситуации, связанной с отменой почти всех соревнований, мы обязаны были оперативно реагировать и заполнять эфирную сетку. Был организован кибертурнир и привязан к текущему сезону Лиги чемпионов.

Это было очень удобно в плане создания определенного шоу, которое стало бы пробным шаром, поскольку ничего подобного «Матч ТВ» раньше не показывал. Вообще, довольно странно смотреть киберфутбол не на стриме, а по телевизору. Мы сделали шоу по всем законам телевизионного жанра.

– Хорош ли в киберфутболе твой коллега Денис Казанский?

– Вообще хочу заметить, что все участники нашего кибертурнира зарубились не на шутку. Тот же Антон Шастун завелся и начал тренироваться, разрабатывать определенные комбинации. Для каждого, кто борется за Кубок «Матч ТВ», это самый настоящий вызов! Казанский еще две недели назад играл не бог весть как, а сейчас очень резко прибавил. Настоящим открытием стал Егор Еремеев, наш чемпион мира по пляжному футболу. Он очень круто играет и если бы захотел, то могу бы делать это профессионально. Надо подкинуть ему идею!

Киберспортсмены ведь получают неплохие деньги, они невероятно популярны в своих кругах. К тому же, у Егора есть потрясающий бэкграунд в виде достижений в реальном спорте. Хочу отметить и Руслана Пименова. Я даже представить не мог, что он настоящий специалист по фифе. И поначалу даже сделал ставку против него! Он же все-таки человек другого поколения и давным-давно рассказывал, что не увлекается компьютерными играми. Но с тех пор поднатаскался и вышел на серьезный уровень.

В целом, мне импонирует то, как серьезно ребята подходят к соревновательному процессу! Это видно и по настрою перед матчами, и по тому, как они общаются между собой… Для них это настоящий спортивный челлендж.

– Ты сам когда последний раз играл в FIFA?

– Так сложилось, что жена недавно подарила мне приставку (улыбается), так что раз в два дня я стабильно играю.

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