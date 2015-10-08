Мама Неймара бросила 22-летнего киберспортсмена из-за того, что он встречался с мужчинами

Мама игрока «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес рассталась с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом.

По информации O Dia, пара могла расстаться из-за прошлого Тьяго – он состоял в полигамных отношениях с мужчинами и встречался с поваром Неймара. Сообщается, что Тьяго переехал к себе домой 19 апреля. Друзья Тьяго считают, что он и Надин просто отдыхают друг от друга.

22-летний Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.

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