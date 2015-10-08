Овечкин и Гретцки сыграли вничью в NHL 20

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл с Уэйном Гретцки в NHL 20.

Первая игра завершилась со счетом 5:4 в пользу «Эдмонтона». Овечкин уступал к концу третьего периода, сравнял счет на последней минуте, но проиграл в овертайме.

Во второй игре со счетом 4:1 победил «Вашингтон». Уэйн Гретцки к концу второго периода признался, что сильно устал, после чего организаторы решили изменить формат матча – отказаться от третьей решающей игры и завершить серию.

Зрители пожертвовали более 16 тысяч долларов – все деньги пойдут в пищевой банк Эдмонтона и фонд «Feeding the Frontlines». Гретцки и Овечкин пожертвуют по 8 тысяч долларов.

Овечкин и Гретцки сыграли шоу-матч в NHL 20. Забивали собой, досрочно завершили серию