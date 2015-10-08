Оkkо покажет турнир по FIFA 20 с участием Винисиуса, Менди и Трента

Okko Спорт эксклюзивно покажет благотворительный турнир #StayAndPlay Cup по FIFA 20 от EA Sports. На нем сыграют Винисиус Жуниор из мадридского «Реала», Бенжамен Менди из «Манчестер Сити» и Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»).

Всего в соревновании поучаствуют 20 профессиональных футболистов из разных клубов. В список участников также попали Жоау Феликс («Атлетико Мадрид») и Джастин Клюйверт («Рома»).

Матчи по системе плей-офф проходят с 15 по 18 апреля с 19:00 до 22:00 по московскому времени, а трансляция финальных игр начнется 19 апреля в 20:00. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть эксклюзивно в сервисе Okko Спорт. Среди комментаторов матчей – Владимир Стогниенко и Роман Гутцайт.

По итогам турнира EA Sports перечислит 1 миллион долларов на борьбу с глобальной пандемией COVID-19.

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