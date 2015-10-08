Илья Сорокин: «Каждый день устраиваем с Шестеркиным дерби на PlayStation»

Вратарь хоккейного клуба ЦСКА Илья Сорокин поделился деталями своего совместного досуга с Игорем Шестеркиным из «Нью-Йорк Рейнджерс».

О возможном переезде в США

«Ну, он [Шестеркин] уже там, а мне еще нужно поработать, чтобы попасть в основную команду. Но мы и так каждый день устраиваем дерби на Playstation».

О выборе хоккейного клуба в игре

«Игорь, конечно же, [играет] за «Рейнджерс». А мне выпадают какие-то случайные — послабее. Ладно. Не буду лукавить. Я играю за «Айлендерс».

«Нью-Йорк Айлендерс» выбрал Илью Сорокина под общим 78-м номером драфта 2014 года. Ранее генеральный менеджер «Айлендерс» заявил, что ждет голкипера в клубе в следующем сезоне.

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