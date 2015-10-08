Суд Нью-Йорка разрешил использовать тату Леброна в игре NBA 2K

В суде Нью-Йорка завершилось разбирательство между тату студией Solid Oak Sketches и издательством Take-Two.

Тату студия подала в суд на издателя серии NBA 2K в 2016 году. В иске говорилось, что игры серии нарушают копирайт студии на татуировки, которые есть у Леброна Джеймса, Кеньона Мартина и Эрика Бледсоу. Take-Two подавала ходатайство о закрытии дела, но оно было отклонено. Выступить пришлось даже Леброну, который заявил, что всегда считал, что то, как он выглядит, принадлежит ему, и он может свободно распоряжаться правами на свою внешность.

В четверг федеральный суд Нью-Йорка принял решение, что использование татуировок издательством Take-Two было минимальным, а подразумевавшаяся лицензия на их использование была получена. Кроме того, суд сообщил Take-Two, что компания может подать встречный иск, в котором будет рассмотрен вопрос использования татуировок в видеоиграх на правах «добросовестного использования» – использования защищенных авторским правом материалов при соблюдении определенных условий.

Тату Месси, Леброна и Конора им не принадлежат. Из-за этого на создателей видеоигр подают в суд