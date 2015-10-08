ВОЗ призвала людей сидеть дома и играть в видеоигры во время пандемии коронавируса

Всемирная Организация Здравоохранения вместе с разработчиками видеоигр создала инициативу #PlayApartTogether, в рамках которой призвала людей играть в видеоигры и не забывать про режим самоизоляции во время пандемии COVID-19.

К инициативе ВОЗ присоединились Activision Blizzard, Riot Games, Zynga и другие разработчики компьютерных игр. По мнению ВОЗ, игры помогут людям общаться друг с другом и проводить совместно время без контактов в реальной жизни.

«Компании-разработчики игр обладают большой аудиторией. Мы призываем всех поучаствовать в инициативе #PlayApartTogether. Важно убедить каждого в том, что сейчас следует оставаться дома и как можно меньше контактировать с другими людьми. Таким образом можно спасти наши жизни», – написал Рэй Чемберз, представитель ВОЗ в США.

Ранее ВОЗ признала зависимость от компьютерных игр психическим расстройством.

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