Роман Нагучев: «Мы с женой играем в приставку, хотим скачать Mortal Kombat. Думаю освоить Twitch»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал о том, как на его образ жизни повлияла пандемия.

«У комментаторов и ведущих сейчас есть расписание – это студии и чемпионат Белоруссии. Особенности подготовки немножко поменялись, потому что раньше ты комментировал три матча в неделю и мог выбирать, какие игры представляют живой интерес, какие требуют более тщательной подготовки, какие попроще. А сейчас чемпионат Белоруссии расставляет другие приоритеты – все матчи важные. Зритель заметит любой просчет, нужно готовиться, как частному детективу.

Я совершенно спокойно себя чувствую. У меня ни паники, ни проблем со здоровьем. Мне немного скучно, но я играю в фифу – это то, что меня развлекает. Я за последние два года столько времени провел в командировках, что сейчас мы с женой наверстываем: смотрим сериалы, играем в приставку, хотим скачать Mortal Kombat. Иногда хожу на работу, когда есть эфиры. Думаю освоить Twitch, хотя кому я на фиг интересен.

По футболу я очень скучаю, в том числе потому, что не могу в него играть. Посмотреть футбол можно в записи, а выбрать компанию поиграть сейчас невозможно. И это очень грустно, потому что организм требует побегать. Тем более мы пятого апреля собирались играть с «Амкалом», но теперь матч сдвинется на лето, скорее всего.

На доходы все это влияет, потому что зарплата комментатора складывается из количества эфиров. Их стало гораздо меньше – значит, по итогам месяца будет соответствующий доход. Кроме того, приличную большую часть заработка составляет ведение мероприятий. Их тоже пока нет.

Мы с Димой Шнякиным посчитали, что отмены Евро, Олимпиады и других событий – очень серьезно ударят по бюджету. Учитывая, что у Димы квартира в ипотеке, маленький ребенок, то для него это прям серьезный удар. У меня семья пока что скромнее, есть накопления, тут чуть полегче. А вот когда у тебя есть финансовые обязательства – это уже проблема. Это не только комментаторов касается, а вообще всех.

Поэтому летом нужно будет что-то придумать, чтобы дополнительно заработать. Но, надеюсь, что все вернется как можно скорее и уже об этом думать не надо будет. Самое главное – чтобы оставалась основная работа, а со всем остальным как-нибудь разберусь.

Гораздо чувствительнее, чем по кошельку, меня по творческим планам ударило. Потому что я сейчас делаю свою программу под Евро-2020. Проект в целом универсальный и может выйти в любое время, но он связан с большим количеством переездов. Мы уже посетили большую часть стран и городов, которые я запланировал. Там 12 матчей чемпионатов Европы прошлого, и нужно было общаться с разными людьми, футболистами, тренерами... Например, мы не успели съездить в Италию и Францию. На озере Комо нас ждал Давид Трезеге, но теперь непонятно, что делать с его историями о золотом голе Евро-2000. Они пока лежат вопросами на бумаге, нерассказанные. И вот, к сожалению, это застопорилось. Все эти человеческие истории приходится как-то доснимать, выкручиваться. А это то, что должно было быть более живым, интересным и технологичным. Очень не хочется, чтобы от этого пострадало качество. Это довольно амбициозная история, и мне бы не хотелось, чтобы она провалилась», – подытожил Нагучев.

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