25 пилотов «Индикара» выступят в виртуальном чемпионате

«Индикар» объявил о запуске собственного онлайн-чемпионата.

Сезон американской гоночной серии должен был стартовать 15 марта, однако первые гонки были отложены из-за пандемии коронавируса.

Ранее о проведении виртуальных гонок объявили , MotoGP и NASCAR.

Первый этап онлайн-чемпионата состоится в субботу 28 марта в 23:00 по московскому времени. В нем примут участие действующий чемпион Джозеф Ньюгарден, победитель «Инди-500» 2019 года Симон Пажено, а также Уилл Пауэр, Тони Канаан, Себастьян Бурдэ, , Феликс Розенквист, Колтон Херта и другие гонщики. 15 команд будут составлены из 25 пилотов и приглашенных звезд, которые будут объявлены завтра. Трасса первой гонки будет выбрана по результатам голосования болельщиков.

«Индикар» анонсировал проведение шести этапов по субботам вплоть до 2 мая. В частности, 11 апреля состоится гонка на трассе, выбранной пилотами, 25 апреля – на «Трассе Америк», а 2 мая гонщики будут соревноваться на «трассе мечты», отсутствующей в календаре .

За трансляцией можно будет наблюдать на официальном сайте чемпионата.

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