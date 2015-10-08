Football Manager 2020 будет бесплатным в Steam еще неделю

SEGA и Sports Interactive продлили бесплатный доступ к спортивному симулятору Football Manager 2020 в Steam.

Изначально акция должна была завершиться 25 марта, но теперь в FM можно будет сыграть еще неделю. Бесплатно в игру можно будет играть до 1 апреля, 18:00 мск. Весь прогресс, набранный за время бесплатной игры, будет сохранен. Карьеру можно будет продолжить после приобретения Football Manager 2020.

Ранее Football Manager 2020 установил рекорд серии по пиковому онлайну – на бесплатной неделе в игру зашли почти 180 тысяч пользователей.

Виртуальная «Ф-1» – огонь: пилот «Макларена» обзвонил половину паддока, пока за него прорывался бот. А потом выдал лучшую битву вечера

💻 Главные новости и лучшие моменты Доты и CS – в нашем киберспортивном телеграме