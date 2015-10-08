Куртуа стримил F1 2019. На «не-Гран-при Бахрейна» он обогнал Вандорна и Хюлькенберга

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа сыграл в F1 2019 на стриме.

Куртуа участвовал в «не-Гран-при Бахрейна» — это турнир в симуляторе F1 2019, который проводится в даты отмененного из-за коронавируса Гран-при Бахрейна «Формулы-1». Также в гонке участвовали пилоты Стоффель Вандорн, Ландо Норрис, Эстебан Гутьеррес, Нико Хюлькенберг и Николя Латифи.

Организатор гонки – Veloce Esports, совладелец которой – Жан-Эрик Вернь, двукратный чемпион «Формулы Е» и бывший пилот «Торо Россо».

Симрейсеры Дани Березнай и Чем Болукбаси победили в первой и второй гонках «не Гран-при Бахрейна». Тибо Куртуа стал 13-м в первом заезде и 12-м – во втором.

Лучшими среди реальных гонщиков стали Николя Латифи из «Уильямса» (пятое место в первой гонке) и представитель Ландо Норрис (седьмое место во второй гонке). Нико Хюлькенберг, также защищавший цвета , занял 16-ю и 13-ю позиции.

Хюлькенберг, Норрис и Шварцман участвуют в виртуальном Гран-при Бахрейна. Видеотрансляция

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