В FIFA 20 появилась форма «Амкала» – команды российских блогеров

Теги Амкал EA Sports FIFA 20 Спортивные Игры

EA Sports обновила испытания подбора команды в FIFA 20.

В игру добавили форму любительского ФК «Амкал». Чтобы ее получить, нужно до выполнить испытание подбора команды до 17 марта, 21:00 по московскому времени.

Требования ИПК

Минимум один игрок из России
Национальности – 3
Максимальное количество игроков из одной лиги – 5
Минимум редких карточек – 2
Минимальный рейтинг – 77
Сыгранность – 65

«Амкал» – любительский футбольный клуб, за который выступают российские блогеры и фиферы.

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