В FIFA 20 появилась форма «Амкала» – команды российских блогеров

EA Sports обновила испытания подбора команды в FIFA 20.
В игру добавили форму любительского ФК «Амкал». Чтобы ее получить, нужно до выполнить испытание подбора команды до 17 марта, 21:00 по московскому времени.
Требования ИПК
Минимум один игрок из России
Национальности – 3
Максимальное количество игроков из одной лиги – 5
Минимум редких карточек – 2
Минимальный рейтинг – 77
Сыгранность – 65
«Амкал» – любительский футбольный клуб, за который выступают российские блогеры и фиферы.
Победителя матча на турнире по FIFA 20 решали на «камень-ножницы-бумага». Виноваты серверы игры
Во что играют Месси, Овечкин и Конор на приставках? Нарисовали инфографику
💻 Главные новости и лучшие моменты Доты и CS – в нашем киберспортивном телеграме