Сон лидирует в голосовании о том, кто попадет на обложку FIFA 21. Наравне с ним – китаец из «Эспаньола»

Поклонники FIFA голосуют за игрока, который появится на обложке следующей игры серии.

Опрос проводят на фанатском сайте FIFPlay.

На данный момент в голосовании лидирует футболист Сон Хын Мин из «Тоттенхем Хотспур». За него проголосовало 36% (78 тысяч) пользователей. На втором месте расположился У Лэй из «Эспаньола». Китаец отстает от лидера всего на 600 голосов.

Далее с большим отрывом идут Мохамед Салах (14%), Криштиану Роналду (6%) и Лионель Месси (5%). В топ-10 также попали Мбаппе, Левандовски, Погба и Неймар – у них всех менее одной тысячи голосов.

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