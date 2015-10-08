В FIFA 20 добавили Фати, Думбия, Рибери и еще около 100 игроков

В рамках «Зимнего обновления» в паках FIFA 20 появилось больше сотни новых игроков.

В список попали Седрик Гогуа (ЦСКА), Франк Рибери («Фиорентина»), Ансу Фати («Барселона»), Мишель Ворм («Тоттенхэм»), Кейсуке Хонда («Витесс»), Штефан Лихтштайнер («Аугсбург»), Сейду Думбия («Сьон»), Дэниэл Старридж («Трабзонспор»), Адиль Рами («Фенербахче») и Эммануэль Адебайор («Кайсериспор»). Полный список доступен по ссылке.

Electronic Arts выпустили «Зимнее Обновление» для FIFA 20 15 февраля. Изменения коснулись рейтинга игроков, также были добавлены новые карточки серии «Лучшие моменты» для кумиров.

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