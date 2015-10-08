Ибрагимовичу подняли рейтинг на 5 в FIFA 20, Вальверде и Бруну Фернандешу – на 4

Electronic Arts опубликовала в твиттере список изменений, которые появились в FIFA 20 вместе с обновлением Winter Refresh.

Новые карточки из серии «Лучшие моменты» для кумиров;

Команда Winter Refresh: Эриксен (88->91), Ибрагимович (85->90), Бруну Фернандеш (85->89), Ареола (82->87), Матеус Кунья (74->87), Корне (76->86), Флоренци (81->86), Шульц (82->86), Эррера (82->86), Бернат (80->85), Кьеза (79->84), Ван Анхолт (76->84), Аке (80->84), Жоао Виктор (74->83), Лимбомбе (73->83);

Еще 50 игроков получили апгрейд характеристик в соответствии с их выступлением в реальном футболе;

Новые цели и награды;

Специальные наборы карт для обладателей Twitch Prime.

Апгрейды также получили Федерико Вальверде из «Реал Мадрид», Тимо Вернер из «РБ Лейпциг», Джейми Варди из «Лестер Сити» и другие игроки.

Кепа, Марсело и еще 9 игроков, которые получат даунгрейд в FIFA 20

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