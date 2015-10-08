В Football Manager 2020 не будет «Ювентуса». Его заменит ФК «Зебры»

1 ноября начался бета-тест Football Manager 2020.

В игре не будет «Ювентуса». Его заменит футбольный клуб «Зебры» (Zebre). Тренером команды стал Джампьеро Раймонди, а Павла Недведа в руководстве клуба заменил Павел Хорачек. Все игроки остались в игре под настоящими именами.

16 июля «Ювентус» объявил о партнерстве с Konami. В Pro Evolution Soccer 2020 появились форма и модели игроков, а также домашняя арена клуба. Из-за этого соглашения в FIFA 20 «Ювентус» заменили на Piemonte Calcio.

Официальный релиз Football Manager 2020 состоится 19 ноября 2019 года.

Лица в FIFA и PES: почему Криштиану в FIFA всегда красавчик, а Дзюба похож на картошку

Лучший инстаграм про видеоигры и киберспорт