В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio

EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества.

Изменения

Piemonte Calcio станет новой командой в FIFA 20. У нее будут свои знак и форма в Kick-Off, режимах карьеры и VOLTA Football.

В Piemonte Calcio будут использованы модели аутентичных игроков.

На химию игроков Piemonte Calcio не повлияют эти изменения

Ранее «Ювентус» и Konami объявили о партнерстве, сообщив, что клуб будет представлен только в PES 2020.

В FIFA 20 вернут уличный футбол. Раньше у EA с ним не получалось

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