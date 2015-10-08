В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio

EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества.
Изменения
Piemonte Calcio станет новой командой в FIFA 20. У нее будут свои знак и форма в Kick-Off, режимах карьеры и VOLTA Football.
В Piemonte Calcio будут использованы модели аутентичных игроков.
На химию игроков Piemonte Calcio не повлияют эти изменения
Ранее «Ювентус» и Konami объявили о партнерстве, сообщив, что клуб будет представлен только в PES 2020.
В FIFA 20 вернут уличный футбол. Раньше у EA с ним не получалось
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