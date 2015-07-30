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Показали обложку PES 2020 с Месси, Гнабри, Мактомини и Пьяничем

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Ювентус Барселона Лионель Месси Миралем Пьянич Серж Гнабри Скотт Мактомини Konami Pro Evolution Soccer 2020 Игры

Konami представила обложку Pro Evolution Soccer 2020.

На ней изображены нападающий «Барселоны» Лионель Месси, полузащитник «Баварии» Серж Гнабри, игрок «Ювентуса» Миралем Пьянич и футболист «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактомини.

Напомним, ранее Konami заключила эксклюзивные партнерские соглашения со всеми перечисленными клубами: в игре появятся стадионы, форма и модели игроков этих команд. Помимо этого, компания представила список легендарных игроков PES 2020, в который вошел Андрей Аршавин.

Pro Evolution Soccer 2020 выйдет 10 сентября на ПК, Playstation 4 и Xbox One.

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