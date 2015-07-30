Показали обложку PES 2020 с Месси, Гнабри, Мактомини и Пьяничем

Konami представила обложку Pro Evolution Soccer 2020.

На ней изображены нападающий «Барселоны» Лионель Месси, полузащитник «Баварии» Серж Гнабри, игрок «Ювентуса» Миралем Пьянич и футболист «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактомини.

Напомним, ранее Konami заключила эксклюзивные партнерские соглашения со всеми перечисленными клубами: в игре появятся стадионы, форма и модели игроков этих команд. Помимо этого, компания представила список легендарных игроков PES 2020, в который вошел Андрей Аршавин.

Pro Evolution Soccer 2020 выйдет 10 сентября на ПК, Playstation 4 и Xbox One.

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