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Андрей Аршавин будет легендарным игроком в Pro Evolution Soccer 2020

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Андрей Аршавин вошел в список легендарных игроков Pro Evolution Soccer 2020.

Легендарными игроками в PES 2020 также станут Диего Марадона, Дэвид Бекхэм, Йохан Кройфф, Габриэль Батистута, Франческо Тотти, Пак Чжи Сун, Хидетоси Наката, Павел Недвед, Оливер Кан, Лотар Маттеус и Патрик Виейра.

Аршавин выступал за «Зенит» и «Арсенал». Последним клубом в его карьере стал «Кайрайт». В составе сборной России по футболу он провел 74 матча и забил 17 мячей.

Ранее Konami заключила договоры о сотрудничестве с «Манчестер Юнайтед», «Баварией» и «Ювентусом». В игре появятся формы, модели игроков и домашние арены этих клубов.

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