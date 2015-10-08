Капитализация Electronic Arts упала на 732 млн евро из-за перехода «Ювентуса» в PES 2020

По информации L’arena del Calcio, капитализация Electronic Arts снизилась на 732 млн евро из-за падения стоимости акций на 3,28% (c 92,3 до 88,5 доллара).

Это произошло на следующий день после анонса о сотрудничестве Konami и «Ювентуса». С клубом заключили долгосрочное партнерство, оно начнется с PES 2020. Команда будет представлена только в PES 2020.

Игроки «Ювентуса» останутся в играх FIFA, но команда будет выставлена под названием Piemonte Calcio.

Напомним, что Криштиану Роналду был на обложке FIFA 18 и первой обложке FIFA 19.

Ранее Konami объявила о партнерстве с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед», однако эти клубы не будут эксклюзивом PES, у EA Sports есть прямое соглашение с АПЛ.

Тест: угадайте игрока по его модельке в FIFA

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