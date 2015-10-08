Реклама 18+
Реклама 18+

Капитализация Electronic Arts упала на 732 млн евро из-за перехода «Ювентуса» в PES 2020

Теги EA Sports FIFA 19 FIFA 20 Pro Evolution Soccer 2020 Игры

По информации L’arena del Calcio, капитализация Electronic Arts снизилась на 732 млн евро из-за падения стоимости акций на 3,28% (c 92,3 до 88,5 доллара).

Это произошло на следующий день после анонса о сотрудничестве Konami и «Ювентуса». С клубом заключили долгосрочное партнерство, оно начнется с PES 2020. Команда будет представлена только в PES 2020.

Игроки «Ювентуса» останутся в играх FIFA, но команда будет выставлена под названием Piemonte Calcio.

Напомним, что Криштиану Роналду был на обложке FIFA 18 и первой обложке FIFA 19.

Ранее Konami объявила о партнерстве с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед», однако эти клубы не будут эксклюзивом PES, у EA Sports есть прямое соглашение с АПЛ.

Тест: угадайте игрока по его модельке в FIFA

Самые смешные хайлайты из FIFA мы выкладываем в инстаграм

Реклама 18+

Опрос

Что вы хотите видеть на сайте Cyber.sports.ru?

868 голосов 11
  • Возможность донатить автору блога
    14%
  • Матч-центр по Dota 2 с подробной статистикой (пики, киллы, нетворс...) и календарем
    44%
  • Матч-центр по CS:GO с подробной статистикой (фраги, счет по раундам...) и календарем
    17%
  • Ранги и ачивки за комментарии
    10%
  • Раздел для оффтоп-общения
    4%
  • Отображение комментариев "лесенкой"
    11%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
вы можете зайти через него.

Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
Зарегистрироваться