🏆BetBoom Team выиграла PGL Wallachia 5 после победы над Gladiators

BetBoom Team стала чемпионом PGL Wallachia 5.

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BetBoom Team обыграла Gladiators (3:1) в гранд-финале PGL Wallachia 5.

Для команды Ивана «Pure» Москаленко эта победа стала третьей на крупных турнирах с декабря прошлого года – после BLAST Slam и FISSURE Universe 4. Отметим, что BetBoom Team выступила на PGL Wallachia 5 без Анатолия «boolk» Иванова.

За победу на чемпионате команда из Восточной Европы заработала 300 тысяч долларов. Gladiators получили 175 тысяч за второе место. В топ-4 чемпионата также вошли Liquid (120 тысяч долларов) и Spirit (80 тысяч долларов).

Состав BetBoom Team:

Иван «Pure» Москаленко (керри)

Данил «Gpk» Скутин (мидер)

Матвей «Miero» Васюнин (оффлейнер)

Виталий «Save-» Мельник (саппорт)

Владислав «Kataomi» Семенов (саппорт)

Анатолий «boolk» Иванов (тренер)

Состав Gladiators:

Алимжан «Watson» Исламбеков (керри)

Квинн «Quinn» Каллахан (мидер)

Маркус «Ace» Хелгард (оффлейнер)

Эрик «Tofu» Энгель (саппорт)

Арман «Malady» Оразбаев (саппорт)

Аске «Cy-» Ларсен (тренер)

PGL Wallachia 5 прошел с 21 по 29 июня в Румынии. Призовой фонд составил 1 млн долларов. С результатами чемпионата вы можете ознакомиться на Кибере по ссылке .

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