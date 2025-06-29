🏆BetBoom Team выиграла PGL Wallachia 5 после победы над Gladiators
🎮 Шаришь в играх? Получи промокод со скидкой на пополнение Steam
BetBoom Team обыграла Gladiators (3:1) в гранд-финале PGL Wallachia 5.
Для команды Ивана «Pure» Москаленко эта победа стала третьей на крупных турнирах с декабря прошлого года – после BLAST Slam и FISSURE Universe 4. Отметим, что BetBoom Team выступила на PGL Wallachia 5 без Анатолия «boolk» Иванова.
За победу на чемпионате команда из Восточной Европы заработала 300 тысяч долларов. Gladiators получили 175 тысяч за второе место. В топ-4 чемпионата также вошли Liquid (120 тысяч долларов) и Spirit (80 тысяч долларов).
Состав BetBoom Team:
Иван «Pure» Москаленко (керри)
Данил «Gpk» Скутин (мидер)
Матвей «Miero» Васюнин (оффлейнер)
Виталий «Save-» Мельник (саппорт)
Владислав «Kataomi» Семенов (саппорт)
Анатолий «boolk» Иванов (тренер)
Состав Gladiators:
Алимжан «Watson» Исламбеков (керри)
Квинн «Quinn» Каллахан (мидер)
Маркус «Ace» Хелгард (оффлейнер)
Эрик «Tofu» Энгель (саппорт)
Арман «Malady» Оразбаев (саппорт)
Аске «Cy-» Ларсен (тренер)
PGL Wallachia 5 прошел с 21 по 29 июня в Румынии. Призовой фонд составил 1 млн долларов. С результатами чемпионата вы можете ознакомиться на Кибере по ссылке.
В Доте переизобрели Infest-бомбу!
«В матчмейкинге можно никогда не ганкать, просто фармить». Ларл объяснил, как играть в миде