Депутат Журова про Олимпийские киберспортивные игры: «В МОК услышали про «Игры Будущего», видимо»

Журова высказалась о возможности проведения киберспортивной Олимпиады под эгидой МОК.

«Видимо, в МОК услышали про «Игры Будущего» и увидели перспективу в киберспортивном сегменте. Поэтому понятно, почему им захотелось взять под свое крыло и киберспорт тоже. Но рассуждая на тему киберспортивной Олимпиады не стоит забывать, что МОК — это история без денег.

Они, наверное, могут поддержать такие Игры, но они же обязательно должны быть коммерческими. Если там не будет денег, то туда тогда никто не приедет. Ради чего? Ради того, что кто-то может выиграть Киберолимпиаду? Поверьте, серьезным киберспортсменам это не нужно. Я неоднократно общалась с людьми из этой сферы, поэтому не понаслышке знаю, что у них очень жесткая среда в вопросах материальной составляющей.

Перспективы российских спортсменов на киберспортивных играх? Если учредителем этих соревнований станет МОК, то мы туда не поедем, нас туда просто не допустят. Как только киберспортивные федерации и организации начнет контролировать МОК, то они будут выполнять их рекомендации применительно к спортсменам, сборным и так далее. Или же мы будем участвовать, но в нейтральном статусе. Видимо, Запад очень беспокоит тот факт, что есть виды спорта, где россияне могут свободно выступать.

Что касается проведения такой Киберолимпиады в России, то мы уже по сути всему миру показали, что умеем проводить киберсоревнования на высоком уровне. Я не уверена, что другие страны смогли бы провести подобные соревнования, как наши фиджитал-игры, где в связке идет спорт и киберспорт», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

В декабре 2023-го глава МОК Томас Бах заявил о возможности создания Олимпийских киберспортивных игр. Сообщается, что они могут пройти в 2026 году в Японии.

«Игры Будущего» прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта. На турнире была представлена 21 дисциплина.

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