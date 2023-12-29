МОК может провести Киберспортивные олимпийские игры в 2026 году в Японии

Теги Dota 2

МОК может создать киберспортивную Олимпиаду.

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Об этом рассказал глава МОК Томас Бах.

«Цифровая революция, искусственный интеллект и киберспорт открывают нам огромные возможности.

Нам нужно ухватиться за это сейчас. Именно поэтому комиссия по киберспорту МОК изучает возможность создания Олимпийских киберспортивных игр», – сказал Бах. 

По информации Kyodo, Киберспортивные олимпийские игры могу пройти в 2026 году в Японии.

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4 комментария
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В одной из самых не киберспортивных стран)
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Ответ Родион Сухинин
В одной из самых не киберспортивных стран)
О файтингах ты явно ничего не слышал.
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Какой в этом смысл, если киберспорт это интернациональные спорт?
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Ответ Родион Сухинин
В одной из самых не киберспортивных стран)
а ты явно не слышал о японских законах, где запрещено проводить турики за бабки, и поэтому они проводят локальные турниры за хавку
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