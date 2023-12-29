МОК может провести Киберспортивные олимпийские игры в 2026 году в Японии

МОК может создать киберспортивную Олимпиаду.

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Об этом рассказал глава МОК Томас Бах.

«Цифровая революция, искусственный интеллект и киберспорт открывают нам огромные возможности.

Нам нужно ухватиться за это сейчас. Именно поэтому комиссия по киберспорту МОК изучает возможность создания Олимпийских киберспортивных игр», – сказал Бах.

По информации Kyodo, Киберспортивные олимпийские игры могу пройти в 2026 году в Японии.

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