🏆 Falcons – чемпионы DreamLeague 22. Это вторая победа на крупном турнире подряд

Теги DreamLeague Season BetBoom Team Результаты Falcons Dota 2

Falcons победили на DreamLeague 22.

10 октября Falcons (Саудовская Аравия) с россиянином Станиславом «Malr1ne» Потораком обыграли BetBoom Team (Восточная Европа) со счетом 3:0 на DreamLeague 22.

Первая карта закончилась за 46 минут, вторая – за 59 минут, третья – за 58 минут. Призовой фонд DreamLeague 22 составляет 1 млн долларов, за 1-е место команда получила 300 тысяч долларов.

Состав Falcons:

  • Оливер «Skiter» Лепко (Словакия);
  • Станислав «Malr1ne» Поторак (Россия);
  • Аммар «ATF» аль-Ассаф (Иордания);
  • Андреас Франк «Cr1t-» Нильсен (Дания);
  • Цзинцзюнь «Sneyking» Ву (США/Китай);
  • Кертис «Aui_2000» Лин – тренер (Канада).

Для саудовской команды это второй крупный турнир за месяц. В феврале Falcons выиграли BetBoom Dacha, где заработали 400 тысяч долларов.

Falcons стали первой командой в истории Доты, выигравшей всухую два bo5-финала подряд на топ-турнирах. Также команда не проигрывает 23 матча подряд – это 4-й результат в истории игры.

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3 комментария
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Грац Стасян. ББ по классике: гпк потеет и солит, найтфол в решающей руинит и играет как бот. Годы идут, идеалыч идеально стабилен
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команда, которая на 99% попала в мету; куда ни плюнь - там все сигнатурки до такой степени, что банов не хватит
тем интереснее будет глянуть на них в бирмингеме, тундра скитера развалилась в некст патче, зато взлетели из ниоткуда ГГ
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