Олимпийская чемпионка Вероника Степанова: «Катка в PUBG меня, тинейджера, привлекала гораздо больше, чем видео, как ногти или ресницы красить»

Лыжница и олимпийская чемпионка Вероника Степанова похвалила «Игры будущего».

«Игры будущего» – это фиджитал. В фиджитал или киберспорте нет МОК, FIFA, FIS и прочих «отстранятелей России» от международных соревнований. Насколько я понимаю, никто россиян там не запрещал и не планирует. А это значит, что в Казань приедут десятки иностранных спортсменов. Может быть, не из США или Швеции, но соревнования все равно будут по-настоящему международными.

Идея «шесть минут футбольного симулятора, а потом два тайма на реальной мини-футбольной площадке» — это именно то, что надо, чтобы быть в тренде! Мы, наверное, первое поколение, кто вырос с компьютерным играми с детсада, примерно. Катка в PUBG меня, тинейджера, привлекала гораздо больше, чем видео в соцсетях, где тетя рассказывает, как правильно ногти или ресницы красить. И в лазертаг мы бегали не меньше, чем на лыжных тренировках в те годы. Спасибо всем родителям-спонсорам!

Уверена, что тут уже ничего не изменить – мои будущие дети будут проводить в виртуальной реальности, в играх еще больше времени, чем я.

Но что я вижу в программе «Игр будущего»? Соревнования пройдут в тех видах спорта, где есть достойные симуляторы: футбол, баскетбол, хоккей, «стрелялки». Неизбежно: те виды, где симуляторов нет, понемногу утратят популярность. Как могут два часа в лесу на лыжах соперничать с двумя часами в «стрелялку»?! Особенно, когда даже самое ленивое СМИ уже написало, сколько денег зарабатывают сейчас лучшие российские киберспортсмены. Молодцы, киберспортсмены, завидуем!

Поэтому любой вид спорта, любая федерация должна сейчас в первую очередь думать, не как очередной стадион построить, а как реалистичную игру о своем виде создать. Чтобы Большунов и Устюгов в ней были похожи на себя – и так же переживали из-за поражений. Иначе просто некому будет на этот стадион приходить – все в FC24 и Street Fighter уйдут. Дешевле, теплее и гораздо перспективнее», – поделилась мнением Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

Первые «Игры будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Призовой фонд составит более 20 млн рублей.

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