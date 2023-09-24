🏆 Spirit победила со счетом 3:0 Shopify Rebellion в гранд-финале DreamLeague 21 и заработала $300 тысяч

Spirit всухую обыграла Shopify Rebellion на DreamLeague 21.

Spirit в гранд-финале турнира DreamLeague 21 всухую обыграла североамериканский коллектив Shopify Rebellion – 3:0.

За победу на чемпионате Spirit получила 300 тысяч долларов, а Shopify Rebellion досталось 175 тысяч долларов.

Для Spirit это вторая подряд победа на топ-турнире по Доте. В июле команда выиграла чемпионат в Саудовской Аравии, где заработала 5 млн долларов.

В 2021 году Spirit стала победителем чемпионом мира в Доте. Команда выиграла The International и получила 18,2 млн долларов. С того момента состав пополнился Денисом «Larl» Сигитовым.

Состав Spirit:

Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина, керри);

Денис «Larl» Сигитов (Россия, мид);

Магомед «Collapse» Халилов (Россия, оффлейн);

Мирослав «Mira» Колпаков (Украина, саппорт);

Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия, саппорт);

Айрат «Silent» Газиев (Россия, тренер);

DreamLeague 21 проходил с 18 по 24 сентября. Призовой фонд турнира составил 1 млн долларов. Следующим крупным турниром по Доте станет октябрьский The International 2023 – чемпионат мира по Доте, куда Spirit ранее вышла напрямую.

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