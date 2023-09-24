🏆 Spirit победила со счетом 3:0 Shopify Rebellion в гранд-финале DreamLeague 21 и заработала $300 тысяч

Теги Team Spirit DreamLeague Season Призовые Результаты Shopify Rebellion Dota 2

Spirit всухую обыграла Shopify Rebellion на DreamLeague 21.

Spirit в гранд-финале турнира DreamLeague 21 всухую обыграла североамериканский коллектив Shopify Rebellion – 3:0.

За победу на чемпионате Spirit получила 300 тысяч долларов, а Shopify Rebellion досталось 175 тысяч долларов. 

Для Spirit это вторая подряд победа на топ-турнире по Доте. В июле команда выиграла чемпионат в Саудовской Аравии, где заработала 5 млн долларов.

В 2021 году Spirit стала победителем чемпионом мира в Доте. Команда выиграла The International и получила 18,2 млн долларов. С того момента состав пополнился Денисом «Larl» Сигитовым.

Состав Spirit:

  • Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина, керри);
  • Денис «Larl» Сигитов (Россия, мид);
  • Магомед «Collapse» Халилов (Россия, оффлейн);
  • Мирослав «Mira» Колпаков (Украина, саппорт);
  • Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия, саппорт);
  • Айрат «Silent» Газиев (Россия, тренер);

DreamLeague 21 проходил с 18 по 24 сентября. Призовой фонд турнира составил 1 млн долларов. Следующим крупным турниром по Доте станет октябрьский The International 2023 – чемпионат мира по Доте, куда Spirit ранее вышла напрямую.

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10 комментариев

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яторо лучший керри в мире
бездарничу до него 1000 лет эволюции
+7
-3
+4
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ramzes136666
Насколько же бб мусорные и на сколько голов ТС выше них, если они раскатали типов которые утром трахнули идеалыча 3:0 хд
+5
-2
+3
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Олег Мареев
я в а*уе с вас) даже в новости где победили спирит вы обсираете бб,которые 3 место заняли а не 16))))) мне кажется если они какой то турик выиграют на этой новости будет 0 сообщений,вот такая вот фанбаза xd
+2
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Местами град
Любимое место артизи))))
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Серго Полетайв
?
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Chuunibyou
Теперь такую форму сохранить до инта и изи дабл чемпионство. Хотя, если вдруг облажаются, будет отговорка :D
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Ответ Фаргат Гарипов
Интересно, а сколько лет эволюции тебе до эпилептика?
у меня нет цели становится про игроком, тем более я мидер
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Фаргат Гарипов
Ответ Олег Мареев
я в а*уе с вас) даже в новости где победили спирит вы обсираете бб,которые 3 место заняли а не 16))))) мне кажется если они какой то турик выиграют на этой новости будет 0 сообщений,вот такая вот фанбаза xd
we live in society...
0
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Неизвестно Неизвестно
Ответ Олег Мареев
я в а*уе с вас) даже в новости где победили спирит вы обсираете бб,которые 3 место заняли а не 16))))) мне кажется если они какой то турик выиграют на этой новости будет 0 сообщений,вот такая вот фанбаза xd
я напишу что он бездарнич, можешь скринить
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