🏆 Spirit победила со счетом 3:0 Shopify Rebellion в гранд-финале DreamLeague 21 и заработала $300 тысяч
Spirit всухую обыграла Shopify Rebellion на DreamLeague 21.
Spirit в гранд-финале турнира DreamLeague 21 всухую обыграла североамериканский коллектив Shopify Rebellion – 3:0.
За победу на чемпионате Spirit получила 300 тысяч долларов, а Shopify Rebellion досталось 175 тысяч долларов.
Для Spirit это вторая подряд победа на топ-турнире по Доте. В июле команда выиграла чемпионат в Саудовской Аравии, где заработала 5 млн долларов.
В 2021 году Spirit стала победителем чемпионом мира в Доте. Команда выиграла The International и получила 18,2 млн долларов. С того момента состав пополнился Денисом «Larl» Сигитовым.
Состав Spirit:
- Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина, керри);
- Денис «Larl» Сигитов (Россия, мид);
- Магомед «Collapse» Халилов (Россия, оффлейн);
- Мирослав «Mira» Колпаков (Украина, саппорт);
- Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия, саппорт);
- Айрат «Silent» Газиев (Россия, тренер);
DreamLeague 21 проходил с 18 по 24 сентября. Призовой фонд турнира составил 1 млн долларов. Следующим крупным турниром по Доте станет октябрьский The International 2023 – чемпионат мира по Доте, куда Spirit ранее вышла напрямую.
бездарничу до него 1000 лет эволюции