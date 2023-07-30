🏆 Spirit победила Liquid и выиграла Riyadh Masters. Команда заработала 5 млн долларов

Теги Team Liquid Team Spirit Результаты Riyadh Masters Dota 2

Spirit выиграла Riyadh Masters.

Spirit в гранд-финале турнира обыграла европейский состав Liquid со счетом 3:1.

За победу на чемпионате Spirit получила 5 млн долларов, Liquid – 2,5 млн за второе место.На предыдущем Riyadh Masters команда заняла второе место, уступив в финале PSG.LGD (0:2).

Для Spirit эта победа стала первой на международной сцене после выигранного мейджора в Арлингтоне в 2022 году.

До этого в 2021-м Spirit с этим же костяком игроков стала чемпионом мира в Доте, выиграв The International и заработав 18,2 млн долларов. Все игроки Spirit, кроме Денис «Larl» Сигитова, уже заработали более 5 млн долларов призовых за карьеру.

Состав Spirit:

  1. Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина, керри);
  2. Денис «Larl» Сигитов (Россия, мид);
  3. Магомед «Collapse» Халилов (Россия, оффлейн);
  4. Мирослав «Mira» Колпаков (Украина, саппорт);
  5. Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия, саппорт);
  6. Айрат «Silent» Газиев (Россия, тренер);

Riyadh Masters проходил с 19 по 30 июля. Призовой фонд турнира составил 15 млн долларов. Следующим крупным турниром по Доте станет The International 2023 – чемпионат мира по Доте, куда Spirit ранее отобралась напрямую.

Гладиаторы не бессмертны – и это хорошо для команды. Так к Инту подходить проще

Spirit в гранд-финале Riyadh Masters! Теперь это лучшая команда региона

Опрос

Какое место Бетбум на Инте позволит назвать их сезон хорошим?
2365 голосов
Только победа
26%
The International
Топ-2
12%
BetBoom Team
Топ-4
31%
BetBoom Team
Топ-6
17%
BetBoom Team
Топ-8
7%
BetBoom Team
Любое, сезон уже хороший
7%
Riyadh Masters

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ramzes136666
Спирит выиграли Рияд - это Ларл виноват
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lightasset
Яторогод, развалил! Хайнетворс, айтемы, позиция всё идеально. Я в матче с бб был больше напряжён , чем в этом финале.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олесь Тимошенко
Да здравствует победа древних русов Яторополка и Коллапсослава над древним Nishером

Не фанат Spirit и в этом сезоне не вызывали они больших надежд, но грац, что наконец смогли вырвать такую победу. Фанат 9Pandas признаёт, Spirit — топ-1
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Неизвестно Неизвестно
яторо>>>>>идеалыч
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Балцатеску
Не верится, что в этом десятилетии будет лучше команда в СНГ, чем тим Спирит. Топ-тренер, Цео, сама орга, мерч, и конечно же сами игроки, из самых низов до самых топов. Просто Вау. Кто, ранние Нави или золотой состав ВП прямо сейчас сказать трудно, но Тим Спирит это топ. Это будут изучать. Ликвиды большие молодцы с плей-ин прошлого Инта стабильно в топе и ещё есть маневры для роста, ибо есть куда расти, но команда мастеровитая. Свои призовые они заслужили, даже с кормической точки зрения, сейчас передохнуть перед Интом самое то. По поводу самой меты, то конечно надо поднимать Динамику игры слишком много одинаковых ситуаций, для такой игры - это плохо, это касается и Темпа, и Баланса героев, но с балансом героев - это не к Айсфрогу)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flexin Gang
Ликвид это дотерский аналог Байер Леверкузен. Все финалы про_бали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бракованный
Сербские легенды! Яторо лучший хардкерри в истории официально.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silbye
ААААААА
Какие же красавцы!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дамир Мулдашев
Ларл виноват)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chuunibyou
Зай почти привёл Ликвид к победе на 4 карте, но агент М сыграл свою роль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Wolferrr
Шикарный в целом турнир получился. Плей-офф просто безумный по эмоциям
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R Beloklyuchevsky
Ответ TaipaN
Кончено же, так исторически сложилось что украинцы>>>россиян )))
неуместно приплетаешь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lightasset
Ответ TaipaN
Молодец, спасибо что поддерживаешь украинцев. Но, в конце надо было дописать - Слава Украине!
Эм, что?

ps а, почитал ваши коменты, жирно товарищ, даже слишком, бросайте вы это.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DevilBrO
Ответ Flexin Gang
Ликвид это дотерский аналог Байер Леверкузен. Все финалы про_бали
а что ты хочешь от 4 скуфов и 1 Зая? Ниша то в своей жизни выигрывал только с пуппаном и тем же Людвигом, а остальные просто ментально слабые когда дело доходит до финалов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Promertez
Опрос в новости про иную команду. Грустно…
Команду с победой и новым кубком!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий