🏆 Spirit победила Liquid и выиграла Riyadh Masters. Команда заработала 5 млн долларов

Spirit выиграла Riyadh Masters.

Spirit в гранд-финале турнира обыграла европейский состав Liquid со счетом 3:1.

За победу на чемпионате Spirit получила 5 млн долларов, Liquid – 2,5 млн за второе место.На предыдущем Riyadh Masters команда заняла второе место, уступив в финале PSG.LGD (0:2).

Для Spirit эта победа стала первой на международной сцене после выигранного мейджора в Арлингтоне в 2022 году.

До этого в 2021-м Spirit с этим же костяком игроков стала чемпионом мира в Доте, выиграв The International и заработав 18,2 млн долларов. Все игроки Spirit, кроме Денис «Larl» Сигитова, уже заработали более 5 млн долларов призовых за карьеру.

Состав Spirit:

Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина, керри); Денис «Larl» Сигитов (Россия, мид); Магомед «Collapse» Халилов (Россия, оффлейн); Мирослав «Mira» Колпаков (Украина, саппорт); Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия, саппорт); Айрат «Silent» Газиев (Россия, тренер);

Riyadh Masters проходил с 19 по 30 июля. Призовой фонд турнира составил 15 млн долларов. Следующим крупным турниром по Доте станет The International 2023 – чемпионат мира по Доте, куда Spirit ранее отобралась напрямую.

Гладиаторы не бессмертны – и это хорошо для команды. Так к Инту подходить проще

Spirit в гранд-финале Riyadh Masters! Теперь это лучшая команда региона