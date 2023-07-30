🏆 Spirit победила Liquid и выиграла Riyadh Masters. Команда заработала 5 млн долларов
Spirit выиграла Riyadh Masters.
Spirit в гранд-финале турнира обыграла европейский состав Liquid со счетом 3:1.
За победу на чемпионате Spirit получила 5 млн долларов, Liquid – 2,5 млн за второе место.На предыдущем Riyadh Masters команда заняла второе место, уступив в финале PSG.LGD (0:2).
Для Spirit эта победа стала первой на международной сцене после выигранного мейджора в Арлингтоне в 2022 году.
До этого в 2021-м Spirit с этим же костяком игроков стала чемпионом мира в Доте, выиграв The International и заработав 18,2 млн долларов. Все игроки Spirit, кроме Денис «Larl» Сигитова, уже заработали более 5 млн долларов призовых за карьеру.
Состав Spirit:
- Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина, керри);
- Денис «Larl» Сигитов (Россия, мид);
- Магомед «Collapse» Халилов (Россия, оффлейн);
- Мирослав «Mira» Колпаков (Украина, саппорт);
- Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия, саппорт);
- Айрат «Silent» Газиев (Россия, тренер);
Riyadh Masters проходил с 19 по 30 июля. Призовой фонд турнира составил 15 млн долларов. Следующим крупным турниром по Доте станет The International 2023 – чемпионат мира по Доте, куда Spirit ранее отобралась напрямую.
Гладиаторы не бессмертны – и это хорошо для команды. Так к Инту подходить проще
Spirit в гранд-финале Riyadh Masters! Теперь это лучшая команда региона
Не фанат Spirit и в этом сезоне не вызывали они больших надежд, но грац, что наконец смогли вырвать такую победу. Фанат 9Pandas признаёт, Spirit — топ-1
Какие же красавцы!!!
ps а, почитал ваши коменты, жирно товарищ, даже слишком, бросайте вы это.
Команду с победой и новым кубком!