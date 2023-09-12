📝 Мы ищем новостника и SMM-редактора на соцсети про Counter-Strike!

Мы в поисках новостника и SMM-редактора на соцсети по Counter-Strike.

Новостник

Если вы держите руку на пульсе всех киберспортивных событий, новинок игро-, кино- и стримерской индустрий, можете быстро вникнуть в суть инфоповода и выделить главное, а также не прочь провести вечер-другой на стриме Ильи Мэддисона, Александра «Nix» Левина или Ильи «M0nesy» Осипова в поиске оригинальных историй, значит, вакансия новостника – именно для вас!

От вас требуется:

грамотный русский язык и умение кратко излагать свои мысли;

знание английского для перевода информации как в текстовом виде, так и на слух;

адекватность, готовность впитывать информацию и развиваться;

выполнить тестовое задание.

Тестовое задание:

Переведите и оформите в новость несколько самых жарких цитат Шеннона «SUNSfan» Скоттэна и Троелса «Synderen» Нильсена про баны смурфов из подкаста We Say Things. Напишите новость по актуальному багу или статистическому факту из Доты или CS:GO (примеры – здесь, здесь и здесь). Информацию можно найти на Dotabuff, HLTV, Esports Charts, Opendota, Stratz, Dota2ProTracker, Spectral.gg, сабреддите Доты или КС, в твиттере Ноксвилля и на других подобных ресурсах. Напишите новость про игры или кино, которую мы упустили из виду на этой неделе.

Оформите новости в соответствии с нашим стилем: заголовок, введение, суть, дополнительный контекст. В конце укажите источник, из которого брали информацию.

Присылайте тестовое задание (лучше всего – в теле письма) с коротким рассказом о себе на k.semenov@sports.ru. Тема письма: «Автор новостей Кибер». Дедлайн – 23:59 воскресенья, 17 сентября.

SMM-редактор

Привет! Мы хотим улучшить наши соцсети и ищем новых людей – SMM-редактора на соцсети про Counter-Strike!

Что мы ждем от человека на этой должности:

чувство виральности. Вы первым замечаете фотки, которые потом наберут миллионы лайков, видосы, которые появятся во всех крупных медиа (не только киберспортивных и игровых), твиты, которые ретвитнут все ваши друзья;

знание киберспорта и киберспортивных мемов;

любовь к сторителлингу. Вы так сочно рассказываете друзьям все, что угодно, что никто не прерывает вас;

мы сами придумываем идеи картинок и видео для наших соцсетей, поэтому то, что обычно описывается словом «креативность», будет максимально уместно;

чувство юмора лучше, чем у автора этой новости;

грамотность выше, чем у всех сммщиков Кибера;

хотя бы минимальные навыки владения Фотошопом или Фигмой. Если вы занимаетесь дизайном и/или монтажом видео, обязательно расскажите об этом.

Тестовое задание (ждем его в течение 5 дней после того, как вы увидели новость о вакансии)

График – гибкий, работа удаленная. Пишите на dashinimaev@mail.sports.ru – и приходите прокачиваться и прокачивать нас.

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