⚡️ Virtus.pro вышла на The International 2023

Теги Virtus.pro The International Team Spirit Восточноевропейская квалификация на The International BetBoom Team Результаты One Move 9Pandas Dota 2

Virtus.pro вышла на The International 2023.

Virtus.pro обыграла One Move в гранд-финале квалификации на The International 2023 со счетом 3:0.

Благодаря победе Virtus.pro заработала последний слот на TI для Восточной Европы. Для команды турнир станет 7-м в истории. Лучший результат Virtus.pro показала на TI7, TI8 и TI10 – 5-6-е место.

Первая карта завершилась за 26 минут, вторая – 37 минут, а на третьей команды играли 31 минуту.

Состав Virtus.pro

  1. Илья «Kiritych» Ульянов (Россия);
  2. Илья «Squad1x» Кувалдин (Россия);
  3. Евгений «Noticed» Игнатенко (Россия);
  4. Олег «sayuw» Каленбет (Россия);
  5. Артем «Fng» Баршак (Беларусь);
  6. Сергей «G» Брагин (Россия, тренер).

Для Ильи «Squad1x» Кувалдина, Олега «Sayuw» Каленбета и Ильи «Kiritych» Ульянова – это будет первый TI в жизни. Артем «Fng» Баршак принимал участие в турнире два раза (Virtus.pro и Alliance), а Евгений «Noticed» Игнатенко – один (BetBoom).Тренер Сергей «G» Брагин выступал в качестве игрока 5 раз (M5, Darer, LGD International и два раза за Virtus.pro).

На The International от Восточной Европы также выступят Spirit, BetBoom и 9Pandas. Это рекордный результат для региона.

Чемпионат мира по Доте – The International – пройдет с 12 по 29 октября в Сиэтле. Крупнейший призовой фонд в истории турнира был в 2021 году – $40,018 млн долларов. Призовой фонд чемпионата текущего года пока неизвестен.

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4 комментария

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Семен Раздольный
наконец то определился топ 20 инта
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M D
Унылые квалы эвер
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Олесь Тимошенко
Хотелось посмотреть на Хакоду с Айнкрадом на Инте, но большая четверка есть большая четверка, unluck
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Александр Калачев
Ответ M D
Унылые квалы эвер
Так половина команд 322 стаки, у нави и вп по 2 состава, в итоге все катки, убогий театр
0
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