⚡️ Virtus.pro вышла на The International 2023

Virtus.pro вышла на The International 2023.

Virtus.pro обыграла One Move в гранд-финале квалификации на The International 2023 со счетом 3:0.

Благодаря победе Virtus.pro заработала последний слот на TI для Восточной Европы. Для команды турнир станет 7-м в истории. Лучший результат Virtus.pro показала на TI7, TI8 и TI10 – 5-6-е место.

Первая карта завершилась за 26 минут, вторая – 37 минут, а на третьей команды играли 31 минуту.

Состав Virtus.pro:

Илья «Kiritych» Ульянов (Россия); Илья «Squad1x» Кувалдин (Россия); Евгений «Noticed» Игнатенко (Россия); Олег «sayuw» Каленбет (Россия); Артем «Fng» Баршак (Беларусь); Сергей «G» Брагин (Россия, тренер).

Для Ильи «Squad1x» Кувалдина, Олега «Sayuw» Каленбета и Ильи «Kiritych» Ульянова – это будет первый TI в жизни. Артем «Fng» Баршак принимал участие в турнире два раза (Virtus.pro и Alliance), а Евгений «Noticed» Игнатенко – один (BetBoom).Тренер Сергей «G» Брагин выступал в качестве игрока 5 раз (M5, Darer, LGD International и два раза за Virtus.pro).

На The International от Восточной Европы также выступят Spirit, BetBoom и 9Pandas. Это рекордный результат для региона.

Чемпионат мира по Доте – The International – пройдет с 12 по 29 октября в Сиэтле. Крупнейший призовой фонд в истории турнира был в 2021 году – $40,018 млн долларов. Призовой фонд чемпионата текущего года пока неизвестен.

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