На The International впервые в истории выступит 4 команды из Восточной Европы

Теги The International Team Spirit BetBoom Team 9Pandas Dota 2

На The International 2023 впервые в истории выступит 4 команды из Восточной Европы.

На The International 2023 Восточную Европу представит наибольшее число составов в истории.

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BetBoom стала третьей командой от региона, прошедшей на TI 2023. Ранее участие в чемпионате гарантировали себе Spirit и 9Pandas.

Еще одна команда отберется на турнир через региональные квалификации, в которых примут участие составы с игроками из России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Латвии, что сделает The International 2023 самым успешным для команд из Восточной Европы по количеству представителей региона.

В составе Spirit выступает 3 россиянина (Магомед «Collapse» Халилов, Денис «Larl» Сигитов и Ярослав «Miposhka» Найденов) и 2 украинца (Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков). В 2021 году Spirit выиграла The Internaitonal, который проходил в Бухаресте и заработала $18,2 млн.

BetBoom Team представляют четыре россиянина (Егор «Nightfall» Григоренко, Данил «Gpk» Скутин, Иван «Pure» Москаленко, Александр «Torontotokyo Хертек) и молдаванин Виталий «Save» Мельник. На The International 2022 BetBoom в другом составе заняла 19-20-е место.

В составе 9Pandas выступают россияне Роман «Ramzes666» Кушнарев, Глеб «Kiyotaka» Зырянов, Матвей «Miero» Васюнин, Владислав «Antares» Кертман и Алексей «Solo» Березин. Клуб впервые сыграет на The International.

Последний раз три восточноевропейских команды выступали на The International в 2015 году. С тех пор на TI не приезжало более двух ростеров из региона.

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19 комментариев

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lightasset
Феерические квалы будут, битва червячков.
+12
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Hardpacino
Теперь осталось получить всем визы в США
+9
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иван нарицын
Ответ Miscellaneous news
кстати будет очень интересно посмотреть, кто же выйдет.
ну логично если посмотреть то вп, а так может кто то люто подготовиться и просто засолить на квалах
+6
-1
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Егор Левадный
Ответ Hardpacino
Теперь осталось получить всем визы в США
Как бы это не стало большей сложностью, чем непосредственно отобраться на инт
+4
0
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Toni Gold
Ответ Miscellaneous news
кстати будет очень интересно посмотреть, кто же выйдет.
Team Sexy
+4
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JIuH4
Чет российский киберспорт слабо дохнет (у кого то от этого траур)
+6
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Бракованный
Нави - Тим Секси БО 5 грандфинал квалы
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Dmitriy Marov
Взять топ-6 на мажоре это мелочи, впереди две главные проблемы: математика от маленькой инди-компании и посольство США.
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Бракованный
Ждем Тим Секси с квал на Инте
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Олесь Тимошенко
Как же я рад, что эта новость всё же пригодилась)
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Red priest Rezo
Убийство российского киберспорта (с) пошло не по плану
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Иван Раевский
Ответ Олесь Тимошенко
Как же я рад, что эта новость всё же пригодилась)
Что у вас за фетиш протухшие новости публиковать повторно со старыми комментариями? Нет бы заново запостить новую
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CaesaroK
Давайте дождёмся официального анонса Валв, будто все забыли, что было в прошлом году
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Вадим Турсунов
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Ответ Егор Левадный
Как бы это не стало большей сложностью, чем непосредственно отобраться на инт
в США все равно визы получить сейчас попроще, чем в европу
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Роман Балцатеску
Странно, что всего 1 слот, когда команд аж 30. Спирит вроде недавно Инт брали, а все мажоры все взятые за пару лет, не перебивают по призовым и одного Инта. Но впереди два самых интересных турнира, где за реально большие деньги будет рубилово и там будет другой уровень накала. Те же Южноамериканские ЕГ играли на Бали "по фану". И самое интересное, что из себя представляют ББ, по-мне попадание в топ-6 на таких турнирах уже будет достойно, ибо Западоевропейцы реально сильны. Старые ВП думаю(Пандам) - топ 6 думаю Макс, как и всегда, и сумеют ли перестроится Спирит, вот им бы точно "креатива" как у Западноевропейцев, не могут они показать свой Макс. На этом мажоре по потнтчам выделяются только Квест, реально удивили
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Шмотки Нуна
Ура!
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Олесь Тимошенко
Ответ lightsonic86
С одной стороны то что 4 команды от нашего региона прошло класс, а с другой стороны это значит что наш регион превратился в ЮА – в СНГ теперь есть буквально трио грандов из а все остальные шушера непонятная, лично мне не хотелось бы видеть подобные команды на чемпионате мира
Смотри на это в общей ситуации - слабее ли VP команд, которые позанимают вторые места на квалах к инту во всех регионах, кроме Западной Европы?
Так, конечно, да, было бы справедливо, если бы на TI оказалась еще одна команда из Европы, но ни один другой регион и близко не заслужил себе столько слотов, так что не все так нечестно
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lightsonic86
С одной стороны то что 4 команды от нашего региона прошло класс, а с другой стороны это значит что наш регион превратился в ЮА – в СНГ теперь есть буквально трио грандов из а все остальные шушера непонятная, лично мне не хотелось бы видеть подобные команды на чемпионате мира
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Miscellaneous news
кстати будет очень интересно посмотреть, кто же выйдет.
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