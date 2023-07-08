На The International впервые в истории выступит 4 команды из Восточной Европы

На The International 2023 впервые в истории выступит 4 команды из Восточной Европы.

На The International 2023 Восточную Европу представит наибольшее число составов в истории.

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BetBoom стала третьей командой от региона, прошедшей на TI 2023. Ранее участие в чемпионате гарантировали себе Spirit и 9Pandas.

Еще одна команда отберется на турнир через региональные квалификации, в которых примут участие составы с игроками из России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Латвии, что сделает The International 2023 самым успешным для команд из Восточной Европы по количеству представителей региона.

В составе Spirit выступает 3 россиянина (Магомед «Collapse» Халилов, Денис «Larl» Сигитов и Ярослав «Miposhka» Найденов) и 2 украинца (Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков). В 2021 году Spirit выиграла The Internaitonal, который проходил в Бухаресте и заработала $18,2 млн.

BetBoom Team представляют четыре россиянина (Егор «Nightfall» Григоренко, Данил «Gpk» Скутин, Иван «Pure» Москаленко, Александр «Torontotokyo Хертек) и молдаванин Виталий «Save» Мельник. На The International 2022 BetBoom в другом составе заняла 19-20-е место.

В составе 9Pandas выступают россияне Роман «Ramzes666» Кушнарев, Глеб «Kiyotaka» Зырянов, Матвей «Miero» Васюнин, Владислав «Antares» Кертман и Алексей «Solo» Березин. Клуб впервые сыграет на The International.

Последний раз три восточноевропейских команды выступали на The International в 2015 году. С тех пор на TI не приезжало более двух ростеров из региона.

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