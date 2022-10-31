Tundra: «Мы просим свидетелей, которым известно последнее местонахождение Аегиса, откликнуться»

Tundra просит очевидцев сообщить о последнем местонахождении Аегиса.

«Мы просим свидетелей, которым известно последнее местонахождение Аегиса, откликнуться. Пожалуйста, напишите нам в директ или по электронной почте», – написала Tundra в твиттере.

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Алексей «Storm» Туманов отреагировал на просьбу организации.

«Сегодня Tundra у себя в соцсетях писала о том, что она потеряла Аегис и, мол, помогите найти. Я был уверен на 99%, что это типа такой рофл, а, видимо, совсем не рофл, и они рили ######## [просрали] Аегис))))», – прокомментировал ситуацию Storm.

Tundra стала чемпионом The International 2022, обыграв в гранд-финале турнира Secret со счетом 3-0. Команда заработала $8,5 млн. После афтерпати клуб заявил о пропаже Аегиса – кубка турнира.

Tundra принадлежит бизнесмену Максиму Демину.

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