Tundra: «Мы просим свидетелей, которым известно последнее местонахождение Аегиса, откликнуться»
Tundra просит очевидцев сообщить о последнем местонахождении Аегиса.
«Мы просим свидетелей, которым известно последнее местонахождение Аегиса, откликнуться. Пожалуйста, напишите нам в директ или по электронной почте», – написала Tundra в твиттере.
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Алексей «Storm» Туманов отреагировал на просьбу организации.
«Сегодня Tundra у себя в соцсетях писала о том, что она потеряла Аегис и, мол, помогите найти. Я был уверен на 99%, что это типа такой рофл, а, видимо, совсем не рофл, и они рили ######## [просрали] Аегис))))», – прокомментировал ситуацию Storm.
Tundra стала чемпионом The International 2022, обыграв в гранд-финале турнира Secret со счетом 3-0. Команда заработала $8,5 млн. После афтерпати клуб заявил о пропаже Аегиса – кубка турнира.
Tundra принадлежит бизнесмену Максиму Демину.
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