🏆 Tundra выиграла The International 2022. Secret заняла 2-е место
Tundra разгромила Secret в гранд-финале The International 2022.
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Встреча завершилась со счетом 3:0. За победу на турнире европейский клуб получит минимум 8,4 млн долларов (45% от общего призового).
В свою очередь, команда Клемента «Puppey» Иванова за 2-е место заработает минимум 2,4 млн долларов (13% от общего призового).
Состав Tundra: Skiter, Nine, 33, Saksa, Sneyking, Aui_2000 (тренер).
Состав Secret: Crystallis, Nisha, Resolut1on, Zayac, Puppey, Heen (тренер).
The International 2022 прошел с 15 по 30 октября в Сингапуре. Текущий призовой фонд – 18,8 млн долларов.
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