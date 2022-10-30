🏆 Tundra выиграла The International 2022. Secret заняла 2-е место

Tundra разгромила Secret в гранд-финале The International 2022.

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Встреча завершилась со счетом 3:0. За победу на турнире европейский клуб получит минимум 8,4 млн долларов (45% от общего призового).

В свою очередь, команда Клемента «Puppey» Иванова за 2-е место заработает минимум 2,4 млн долларов (13% от общего призового).

Состав Tundra: Skiter, Nine, 33, Saksa, Sneyking, Aui_2000 (тренер).

Состав Secret: Crystallis, Nisha, Resolut1on, Zayac, Puppey, Heen (тренер).

The International 2022 прошел с 15 по 30 октября в Сингапуре. Текущий призовой фонд – 18,8 млн долларов.

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