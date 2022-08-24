Кибер – самое популярное медиа про киберспорт в июле-2022 по данным Mediascope

Исследовательская компания Mediascope подготовила доклад о киберспорте в России.

По данным Mediascope, Кибер стал самым популярным российским медиа о киберспорте в июле 2022 года. Охват аудитории Кибера в этом месяце составил 1,322 млн посетителей. В статистике учитывались пользователи от 12 до 64 лет.

На втором месте идет Cybersport.ru (1,040 млн человек), на третьем – DTF.ru (799 тысяч). При подсчете охвата у DTF учитывались посетители только разделов «Киберспорт» и «Игры».

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