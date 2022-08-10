Spirit прошла на TI11 после победы над Outsiders (Virtus.pro) на мейджоре в Арлингтоне

Spirit выиграла у Outsiders (Virtus.pro) в плей-офф PGL Arlington Major.

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Матч завершился победой Ярослава «Miposhka» Найденова со счетом 2:1.

По итогам встречи Spirit прошла на TI11 по очкам DPC. Клуб заработал 515 баллов за проход в топ 5-6 мейджора. Согласно Liquipedia, для выхода на главный турнир года по Dota 2 необходимо набрать 1131 DPC-очко. На счету Spirit – 990.

В 2021 году Spirit выиграла The International и заработала 18 млн долларов.

Статистика матча Outsiders – Spirit

Состав Spirit: Yatoro, Torontotokyo, Collapse, Mira, Miposhka, Silent (тренер).

Состав Outsiders: Ramzes666, Gpk, DM, Yamich, Xakoda.

В следующем раунде плей-офф Spirit сыграет против победителя матча Aster – Fnatic. В свою очередь, Outsiders (Virtus.pro) упали в нижнюю сетку плей-офф, где встретятся с Royal Never Give Up.

PGL Arlington Major проходит на лане в США с 4 по 14 августа. Призовой фонд турнира – $500 тысяч долларов.

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