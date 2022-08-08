📝 Мы ищем новостника!

Если вы держите руку на пульсе всех киберспортивных событий, новинок игро- и киноиндустрии, можете быстро вникнуть в суть инфоповода и выделить главное, а также не прочь провести вечер-другой на стриме Мэддисона, значит вакансия новостника – именно для вас!

От вас требуется:

грамотный русский язык и умение кратко излагать свои мысли;

знание английского для перевода информации как в текстовом виде, так и на слух;

адекватность, готовность впитывать информацию и развиваться;

выполнить тестовое задание.

Тестовое задание:

Переведите и оформите в новость 2-3 самые жаркие цитаты Фоллена или Нотейла из недавнего подкаста OG. Напишите новость по актуальному багу или статистическому факту из Доты или CS:GO (примеры – здесь, здесь и здесь). Информацию можно найти на Dotabuff, HLTV, Esports Charts, Opendota, Stratz, Dota2ProTracker, Spectral.gg, сабреддите Доты или КС, в твиттере Ноксвилля и на других подобных ресурсах. Напишите новость про игры или кино, которую мы упустили из виду на этой неделе.

Оформите новости в соответствии с нашим стилем: заголовок, введение, суть, дополнительный контекст. В конце укажите источник, из которого брали информацию.

Присылайте тестовое задание (лучше всего – в теле письма) с коротким рассказом о себе на k.semenov@sports.ru. Тема письма: «Автор новостей Кибер». Дедлайн – 23:59 воскресенья, 14 августа.