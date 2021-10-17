Депутат Госдумы Журова: «Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала победу Team Spirit на The International 10.

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«Конечно, ребята действительно трудились, старались. Они победили и заслуженно получили свои призовые. Молодцы. Только я не хочу, чтобы это приобретало массовый характер, потому что победа Team Spirit сейчас станет супербольшой рекламой для детей. Теперь желание появится абсолютно у всех. Ребята начнут понимать: «Если я буду сидеть и заниматься киберспортом, то добьюсь такого же успеха и получу огромную сумму денег». А мы этот процесс уже не остановим. Это вердикт.

Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль, но это их право выбора. Если они видят себя в киберспорте, никто не сможет заставить их заниматься чем-то другим. В конце концов, лучше уж киберспорт, чем хайповое блогерство. Это хотя бы подходит под спорт, хоть и без физической активности.

Можно сколько угодно говорить, хорошо это или плохо. Все равно ничего не изменится. Не будем же мы закрывать страну и возвращаться к режиму СССР со строгими ограничениями. Так что все просто повозмущаются и опять дадут ребенку гаджет в руки. Это правда жизни», – поделилась мнением Журова.

За победу на The International 10 игроки Team Spirit заработали 18,2 млн долларов (более 1,2 млрд рублей). В гранд-финале российский клуб оказался сильнее PSG.LGD (3:2).

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