🐲🐲🐲 Team Spirit выиграла The International 2021

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Team Spirit стала чемпионом The International 10.

Российский клуб победила в гранд-финале против PSG.LGD со счетом 3:2. Счет финальной карты – 29:12 в пользу Spirit.

За победу подопечные Айрата «Silent» Газиева заработали 18,2 млн долларов из общего призового фонда в 40 млн. 

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PSG.LGD заняла 2-е место по итогам турнира и получила 5,2 млн долларов.

Состав Team Spirit: Yatoro, TorontoTokyo, Collapse, Mira, Miposhka, Silent (тренер).

Состав PSG.LGD: Ame, NothingToSay, Faith_bian, XinQ, y, xiao8 (тренер).

The International 10 прошел с 7 по 17 октября в Бухаресте, Румыния.

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10 человек из Team Spirit, которые сделали нас счастливее

Spirit – не команда одного турнира. Внутри – только факты и никаких эмоций

Хабиб, прости, но прямо сейчас ты не лучший спортсмен Дагестана!

Yatoro – протагонист Инта. Мы все здесь только для того, чтобы видеть его историю

Опрос

Яторо-2021 – лучший соло-перформанс в истории The International?
8797 голосов
ДА!
64%
Илья «Yatoro» Мулярчук
Нет, Джеракс-2019
7%
Йессе «JerAx» Вайникка
Нет, Ана-2018
7%
Анатан «ana» Фам
Нет, Миракл-2017
8%
Амер «Miracle-» аль-Баркави
Нет, Mind_Control-2017
1%
Иван «MinD_ContRoL» Бориславов
Нет, Сумаил-2015
4%
Саид Сумаил «SumaiL» Хассан
Нет, Бульдог-2013
3%
Хенрик «AdmiralBulldog» Анберг
Нет, кто-то другой
6%
Данил «Dendi» Ишутин

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