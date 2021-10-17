🐲🐲🐲 Team Spirit выиграла The International 2021

Team Spirit стала чемпионом The International 10.

Российский клуб победила в гранд-финале против PSG.LGD со счетом 3:2. Счет финальной карты – 29:12 в пользу Spirit.

За победу подопечные Айрата «Silent» Газиева заработали 18,2 млн долларов из общего призового фонда в 40 млн.

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PSG.LGD заняла 2-е место по итогам турнира и получила 5,2 млн долларов.

Состав Team Spirit: Yatoro, TorontoTokyo, Collapse, Mira, Miposhka, Silent (тренер).

Состав PSG.LGD: Ame, NothingToSay, Faith_bian, XinQ, y, xiao8 (тренер).

The International 10 прошел с 7 по 17 октября в Бухаресте, Румыния.

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