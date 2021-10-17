Василий Уткин: «Мало на свете вещей, в которых я понимаю меньше, чем в Дота 2, но, видимо, победа в International – серьезное событие»

Российский спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о победе Team Spirit на чемпионате мира The International 10 по Dota 2.

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«Мало на свете вещей, в которых я понимаю меньше, чем в Дота 2, но, видимо, победа в International – серьезное событие. Как иначе назовешь турнир, где за победу получаешь 18🍋$?

Да, в «Игре в кальмара» давали больше. Но здесь зато все живы (или нет?). С победой.)» – поздравил игроков Spirit Уткин в своем телеграм-канале.

Team Spirit выиграла TI10, победив в гранд-финале китайский состав PSG.LGD со счетом 3:2. За победу российский клуб получил 18,2 млн долларов.

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