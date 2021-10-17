Игроки Spirit – о том, куда потратят призовые: «На квартиру 11-летней сестренке в центре Москвы, домик для кошки, машину для отца»

Игроки Team Spirit в эфире «Поздней катки» рассказали, куда потратят призовые с The International 10.

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«Я куплю домик для кошки и, возможно, усадьбу», – подумал Илья «Yatoro» Мулярчук.

«Я куплю квартиру сестренке, как и обещал. Ей 11 лет, мы с ней по фейстайму разговаривали, я ей сказал, что куплю квартиру в центре Москвы», – заявил Александр «TorontoTokyo» Хертек.

«А я не знаю. У меня все есть. Все, что нужно, есть, пока ни в чем не нуждаюсь», – признался Магомед «Collapse» Халилов.

«Я тоже себе прикуплю, наверное, жилье. И папе машинку», – пообещал Мирослав «Mira» Колпаков.

Spirit обыграла PSG.LGD в финале со счетом 3:2. Российский клуб заработал за победу 18,2 млн долларов.

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