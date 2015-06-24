🔥 Мы ищем людей на соцсети, монтаж видео и в раздел CS. Пишите!

Всем привет! Мы хотим делать для вас еще больше крутых штук и ищем людей, которые усилят нашу команду.
Редактор соцсетей
Вы – фанат киберспорта и игр. Вы всегда часами залипали в соцсетях, читая новости, кликая по ссылкам и нажимая на сердечки под мемами. Вы понимаете, чего хочет современное медиа от соцсетей.
Важно: мы готовы рассматривать как джуниоров с минимальным опытом или без него, так и соушалов со стажем, умеющих организовать работу соцсетей и претендующих на позицию лида.
От вас:
– Чувство юмора, нешаблонность и креатив.
– Умение отделять виральный контент от проходного.
– Нормальное отношение к аналитике – всю работу соцсетей можно описать метриками, и вам придется их использовать.
– Быстрый компьютер и неограниченный бесперебойный доступ в интернет.
– Отличный русский язык, а также английский, позволяющий читать тексты на нем.
– Понимание алгоритмов ВК, твиттера, фейсбука и инстаграма.
– Желание феерить в соцсетях, создавая посты на 1000 лайков и репостов.
– Готовность выполнить тестовое задание (возможно, не одно).
– Бонус: владение фотошопом хотя бы на базовом уровне (если нет – не беда, научим).
Если уверены, что справитесь, напишите, кто вы такой, откуда, чем занимались и почему мы должны позвать вас работать к нам. Письма отправляйте на novokshenov@sports.ru с темой «Редактор соцсетей».
Автор материалов про CS:GO
Мы уже делаем много классного про CS:GO – и хотим делать еще больше. Мы хотим найти автора, который будет с нами на одной волне: ему интересен CS, и он умеет интересно писать про CS, отыскивать истории, которые не лежат на поверхности. Наш идеальный автор кайфует как от больших исследований и интервью, так и от лайтовых нанопостов про отпуск Симпла или классный эйс со стрима.
Скорее всего, наш идеальный автор уже что-то писал – если у вас есть блог, ютуб- или телеграм-канал про CS, это станет важным плюсом.
Если уверены, что справитесь, заведите блог на Sports.ru и напишите 2-3 поста: чем более оригинальными будут темы, тем лучше. После этого кидайте ссылки на посты и небольшой рассказ о себе на novokshenov@sports.ru с темой «Автор CS».
Внештатный видеомонтажер
– Чем надо владеть: Premiere Pro, After Effects и Photoshop (базовый уровень).
– Нужно хотя бы на базовом уровне быть погруженным в игровую и киберспортивную тематику. Пишите! Мы вас ждем: malezich@sports.ru
От нас:
– Работа мечты, классный коллектив и перспективы роста в одном из самых классных медиа России.
– Индивидуальный график.
– Возможность работать удаленно.
Комментарии