⚽️ С выходом Боевого пропуска в Dota 2 добавили футбол

В ночь с 25 на 26 мая в Dota 2 вышел Battle Pass 2020.
В игру добавили расходные предметы, среди них есть футбольный мяч.
При использовании появляется разметка и обозначение ворот, а герой пытается забить гол.
С помощью портала – другого расходного предмета – можно призвать в игру футбольные мячи.
25% от продаж, связанных с Боевым пропуском, идут в призовой фонд турнира. Изначальный призовой The International 2020 – 1,6 млн долларов, за 11 часов сумма превысила 5 млн долларов.
The International 2020 должен был пройти в августе, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок. Предполагается, что турнир проведут не раньше 2021 года.
Новое в Battle Pass: гильдии, особые режимы и убийства на заказ
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