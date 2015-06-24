Антон Зиньковский: «Каждый вечер собираемся с друзьями поиграть в Dota 2»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился, чем занимается во время пандемии коронавируса.

«Коротаем время за ноутбуками и приставками – фильмы смотрим, играем. Скучно, конечно.

Но каждый вечер собираемся с друзьями поиграть в Dota 2 по сети – общаемся», – рассказал Зиньковский.

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