AdmiralBulldog: «Как Путин может занимать пост президента 20 лет? Он жульничает? Позор»

Чемпион The International 2013 Хенрик «AdmiralBulldog» Анберг высказался о президентстве Владимира Путина.

«Я удивлен, что в России почти нет зараженных коронавирусом, ведь страна такая огромная. Я в замешательстве. Возможно, это ложь...

Но Путин не будет этого делать, он честный работяга. В России все держится на фермерах и честности.

Сколько Путин уже у власти? А, что это? Уже 20 лет? Когда начнутся выборы, он же не станет менять правила под себя? В 2024 году в России выборы президента, хммм.

Как он может занимать пост президента 20 лет? Этот парень жульничает? Позор», – сказал AdmiralBulldog на стриме.

Швед уже несколько лет не играет в Доту профессионально, но до сих пор остается одним из самых популярных стримеров.

Ламповая женская Дота 2010-х: просили у Айсфрога свой TI, ссорились с Вилатом, вскрывали парней-фейков

Сергей Гламазда показал нам любимые мемы про себя. Он правда их сохраняет

💻 Главные новости и лучшие моменты Доты и CS – в нашем киберспортивном телеграме